Политика

Бывший вице-премьер Дворкович покинул Россию до задержания АбызоваУралинформбюро 10:04

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан якобы после того, как прилетел в Москву на празднование дня рождения сопредседателя "Сколково" Аркадия Дворковича.
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После задержания Абызова стало известно об отъезде Дворковича из России

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URA.Ru08:36

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Комсомольская правда08:02

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Газета.Ru09:50

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РИА: Дворкович уехал из России

Московский Комсомолец06:49

РИА Новости сообщили, что Дворкович отпраздновал день рождения не в России

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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Сопредседатель фонда «Сколково».
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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