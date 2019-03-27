Политика
Бывший вице-премьер Дворкович покинул Россию до задержания АбызоваУралинформбюро 10:04
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов был задержан якобы после того, как прилетел в Москву на празднование дня рождения сопредседателя "Сколково" Аркадия Дворковича.
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Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
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Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Политика
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
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Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
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Армия и оружие
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Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
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Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Хоккей
Кузнецов: Свечников — нетипичный российский хоккеист
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оценил игру форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.
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Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
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Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей
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Обновлено в 09:48
Хоккей
Почему из КХЛ никого не исключили
После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона.
Обновлено в 09:30
Энергетика
«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне
"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
Обновлено в 04:35
Здоровье
Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты
Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено в 11:48
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
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Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа
Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Обновлено в 17:32
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено в 12:20