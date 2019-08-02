с чего всё началось

Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы. Об этом он рассказал в эфире "112 Украина". По его словам, Украина еще не прошла все этапы развития экономики, но уже начинает играть во взрослые игры.

Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»

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