Культура
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл скандальный секрет шоу
Бывший участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл скандальный секрет шоуРоссийская газета04:26
Как прокомментировал заявление экс-участника Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов", в шоу и в самом деле появлялись люди с паранормальными способностями, "но с каждым годом их становится все меньше".
Российская газета04:26
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с чего всё началось
Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».Телеканал 360°вчера в 09:18
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Полмиллиона за попадание в финал: экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о том, что осталось за кадром
Народные новостивчера в 15:53
«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект
Телеканал 360°вчера в 09:18
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