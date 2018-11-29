Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».

с чего всё началось

Как прокомментировал заявление экс-участника Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов", в шоу и в самом деле появлялись люди с паранормальными способностями, "но с каждым годом их становится все меньше".

Музыка Музыка Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах

Культура Культура Чидаоба внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО Соревнования по чидаоба нередко были приурочены к праздникам, например, Дню Святого Георгия, Дню города Мцхета - Мцхетоба и т.д. Ранее ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия человечества грузинское полифоническое пение, древний грузинский метод изготовления вина в квеври, три системы письменности грузинского алфавита и традиционное грузинское застолье супра.

Кино Кино Скончалась сценарист «Звездных войн» Глория Кац Автор сценария саги «Звездные войны» Глория Кац умерла от рака в 76 лет в США.

Кино Кино Сильвестр Сталлоне поблагодарил фанатов киногероя Рокки Бальбоа Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, адресованное поклонникам киногероя Рокки Бальбоа.

Культура Культура Принадлежавшую Ростроповичу виолончель Гваданини продали за $2,5 млн

Кино Кино Создатели «Игры престолов» подарят фанатам серию с умершими героями Фанаты «Игры престолов» ликуют — создатели сериала сообщили о создании бонусной серии, в которой зрители снова увидят погибших героев.

Кино Кино Disney придумал детские «Звездные войны» Поклонники сериала высоко оценили анимацию нового проекта, заявив, что она выполнена намного удачнее, чем в недавнем мультсериале Star Wars Resistance.

Культура Культура «Одноклассники» представили новую платформу и собственный сериал

Кино Кино Вышел трейлер пятого сезона культового сериала «Лютер» Сериал дебютировал в 2010 году. Последний, четвертый сезон вышел в 2015 году и насчитывал всего два эпизода.

Кино Кино Маргарет Этвуд анонсировала продолжение романа «Рассказ служанки» Канадская писательница Маргарет Этвуд объявила о том, что выпустит продолжение книги «Рассказ служанки». Об этом сообщается на её сайте.

Культура Культура Уральская биеннале пройдет на действующем заводе С прошлого года Уральская индустриальная биеннале современного искусства поддерживается не только силами Уральского региона.

Кино Кино Российский анимационный фильм получил азиатский Оскар Гран-при фестиваля получила драма Ли Чхан Дона «Пылающий», а лучшим фильмом года по версии APSA стала криминальная драма японского режиссера Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки».

Культура Культура Владимир Путин поздравил художника Таира Салахова с юбилеем 29 ноября Таир Салахов отмечает 90-летие. С юбилеем художника поздравил президент Владимир Путин.