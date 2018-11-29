Культура

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл скандальный секрет шоу
Российская газета
04:26

Как прокомментировал заявление экс-участника Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов", в шоу и в самом деле появлялись люди с паранормальными способностями, "но с каждым годом их становится все меньше".
Российская газета04:26
с чего всё началось

«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».
Телеканал 360°вчера в 09:18

Подробнее о событии

Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал

Lenta.ruвчера в 22:50

«Все решают деньги»: известный эзотерик рассказал, как попасть в финал «Битвы экстрасенсов»

ФАНвчера в 23:37

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал

РИА Новостивчера в 21:29

Полмиллиона за попадание в финал: экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о том, что осталось за кадром

Народные новостивчера в 15:53

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену за участие в финале шоу

Газета Кемеровавчера в 11:29

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу. «За попадание в финал — полмиллиона»

URA.Ruвчера в 11:24

«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Телеканал 360°вчера в 09:18
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Музыка

Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах

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Культура

Чидаоба внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Соревнования по чидаоба нередко были приурочены к праздникам, например, Дню Святого Георгия, Дню города Мцхета - Мцхетоба и т.д. Ранее ЮНЕСКО внесла в список нематериального культурного наследия человечества грузинское полифоническое пение, древний грузинский метод изготовления вина в квеври, три системы письменности грузинского алфавита и традиционное грузинское застолье супра.
Обновлено в 09:27
Кино

Скончалась сценарист «Звездных войн» Глория Кац

Автор сценария саги «Звездные войны» Глория Кац умерла от рака в 76 лет в США.
Обновлено в 10:10
Кино

Сильвестр Сталлоне поблагодарил фанатов киногероя Рокки Бальбоа

Американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, адресованное поклонникам киногероя Рокки Бальбоа.
Обновлено в 09:15
Культура

Принадлежавшую Ростроповичу виолончель Гваданини продали за $2,5 млн

Обновлено в 09:09
Кино

Создатели «Игры престолов» подарят фанатам серию с умершими героями

Фанаты «Игры престолов» ликуют — создатели сериала сообщили о создании бонусной серии, в которой зрители снова увидят погибших героев.
Обновлено в 09:46
Кино

Disney придумал детские «Звездные войны»

Поклонники сериала высоко оценили анимацию нового проекта, заявив, что она выполнена намного удачнее, чем в недавнем мультсериале Star Wars Resistance.
Обновлено в 10:08
Культура

«Одноклассники» представили новую платформу и собственный сериал

Обновлено в 10:00
Кино

Вышел трейлер пятого сезона культового сериала «Лютер»

Сериал дебютировал в 2010 году. Последний, четвертый сезон вышел в 2015 году и насчитывал всего два эпизода.
Обновлено в 08:54
Кино

Маргарет Этвуд анонсировала продолжение романа «Рассказ служанки»

Канадская писательница Маргарет Этвуд объявила о том, что выпустит продолжение книги «Рассказ служанки». Об этом сообщается на её сайте.
Обновлено в 09:58
Культура

Уральская биеннале пройдет на действующем заводе

С прошлого года Уральская индустриальная биеннале современного искусства поддерживается не только силами Уральского региона.
Обновлено в 10:04
Кино

Российский анимационный фильм получил азиатский Оскар

Гран-при фестиваля получила драма Ли Чхан Дона «Пылающий», а лучшим фильмом года по версии APSA стала криминальная драма японского режиссера Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки».
Обновлено в 08:23
Культура

Владимир Путин поздравил художника Таира Салахова с юбилеем

29 ноября Таир Салахов отмечает 90-летие. С юбилеем художника поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:02
Кино

Путин смягчил требования к прокату фильмов в рамках кинофестивалей

Закон, смягчающий требования к показу фильмов в рамках международных кинофестивалей в РФ, подписал российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 08:30
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Костюмы из латекса и бластеры в новом клипе Граймс «We Appreciate Power»

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