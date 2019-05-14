Футбол
Бывший тренер «Зенита» оскорбился слухам об уходе из «Интера»Нева Спорт 01:12
Наставник «Интера» Лучано Спаллетти дал оценку слухам о вероятном назначении на свое место Антонио Конте. Ранее появилась информация, что Конте согласовал соглашение с миланским клубом 2023 года. Спаллетти отметил, что в последние три месяца все пишут и говоря об одном и том же.
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Происшествия
В Бразилии арбитр умер во время мини-футбольного матча
Арбитр скончался в Бразилии после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время матча по мини-футболу между клубами "Интелли" и "Таубате", сообщается на официальной странице Мини-футбольной лиги штата Сан-Паулу в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
Крупные производственные площадки задумываются о привлечении иностранцев и в частности россиян.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма на месте сквера
Жители протестуют против строительства на месте зеленой зоны храма святой Екатерины.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Bayer заплатит $2 млрд заболевшей раком супружеской паре
Фармацевтическая компания Bayer должна выплатить более 2 млрд долларов по решению суда в США.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн
Трансфер Крооса оценивается в €80 млн, Иско — €60 млн, Бэйл — €70 млн.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Политика
Американская полиция вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне
Американские полицейские проникли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, где находятся сторонники действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Ребенка со сдавленной шеей госпитализировали в Петербурге
Дежурный врач на следующий день нашел на шее ребенка ссадины и стронгуляционную борозду — след от сдавливания шеи.
Обновлено в 02:50
Политика
В Совете Федерации подготовили законопроект о «цифровом профиле»
Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак разработал законопроект о "цифровом профиле" и намерен в ближайшее время внести его в Госдуму.
Обновлено в 02:26
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Авто
Самый «старый» в мире Porsche Type 64 уйдет с молотка
В конце лета нынешнего года на аукционе Монтерее продадут самый старый из существующих в природе автомобилей марки.Porsche Type 64 1939 года выпуска принадлежал Фердинанду и Ферри Порше.
Обновлено вчера в 22:03
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" закрыла авторскую программу Сергея Доренко "Подъем".
Обновлено в 01:30
Политика
Коммунисты устроили в думе скандал и просили вызвать скорую и полицию
Поправки вызвали жаркую дискуссию, на пике которой депутаты от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов устроили скандал, так что коллегам пришлось их успокаивать, просить не вскакивать с места, не кричать и не использовать грубые выражения.
Обновлено в 02:59
Общество
Региональных чиновников обяжут выявлять у граждан «ген бизнеса»
Деловой подход: регионы найдут граждан с «геном бизнеса»
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Экономика
Нефть удерживает индекс МосБиржи от падения
На открытии торгов понедельника индикаторы показали разнонаправленное движение: индекс МосБиржи вырос на 0,3% - до 2522,47 пункта, индекс РТС ослаб на 0,12% - до 1212,38 пункта.
Обновлено вчера в 03:12
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто
Продажи автомобилей в России упали на 2,7%
По итогам апреля в стране было продано чуть менее 148,3 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 10:02