Бывший тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург»Аргументы и Факты 04:29

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий футбольный клуб «Вольфсбург», сообщает Газета.ру со ссылкой на Bild. Нынешний наставник «Вольфсбург» Бруно Лаббадиа покинет команду по завершению сезона летом 2019 года.

Армия и оружие Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.

Политика Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Политика МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Россиянка села на 19 лет за убийство собственных детей Жительницу Нижнего Новгорода признали виновной в убийстве собственных малолетних детей и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Общество Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

Политика В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Культура Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.

Политика Гройсман разрешил Бойко летать в Россию на «кукурузнике» Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов разрешить лидеру партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрию Бойко летать в Россию.

Путешествия Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов Аналитики российской страховой компании «Ренессанс страхование», исследовав более 19 тыс. обращений туристов за медпомощью, которые поступали в течение последних четырех лет, определили «самые опасные страны для отдыха» среди направлений, которые пользуются популярностью у российских туристов.

Общество Прокуратура на Ямале отменила концерт «Дискотеки Аварии» Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отменила муниципальную закупку на 10,6 млн рублей, которые власти города Муравленко собирались потратить на концерт «Дискотеки Аварии» и приглашенного диджея в честь юбилея города.

Шоу-бизнес 48-летняя молодая мама Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения К своему дню рождения исполнительница одной из главных ролей в ситкоме «Моя прекрасная няня» преподнесла себе самый дорогой подарок — в октябре она стала мамой в третий раз.

Экономика Недельная инфляция в России оказалась нулевой Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.

Единоборства Боец Олейник назвал Оверима опасным соперником Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник считает сложным соперником нидерландца Алистара Оверима, который имеет хорошую защиту от борьбы.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Политика Советник Зеленского назвал кандидата на пост главы МИД Украины МИД Украины в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов может возглавить бывший министр финансов страны Александр Данилюк.

Транспорт Участок Сокольнической линии Московского метро откроется 4 апреля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской", который был закрыт для пассажиров 30 марта для строительства тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии, откроется для пассажиров на сутки раньше - 4 апреля.

Авто McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer Впервые о появлении новой модели типа Gran Tourer заявил Майк Флевитт в рамках Женевского автосалона, прошедшего в марте этого года.