Футбол
Бывший тренер «Зенита» может возглавить немецкий «Вольфсбург»Аргументы и Факты 04:29
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий футбольный клуб «Вольфсбург», сообщает Газета.ру со ссылкой на Bild. Нынешний наставник «Вольфсбург» Бруно Лаббадиа покинет команду по завершению сезона летом 2019 года.
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