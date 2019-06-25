Футбол

Бывший тренер «Спартака» Каррера может возглавить «Катанию»Pravda.Ru 09:56

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера планирует возобновить работу в Италии. Специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера "Катаньи", сообщает Catania46.
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Каррера может возглавить «Катанию», выступающую в Серии C

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Sports.ru06:55

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Матч ТВ06:30

Массимо Каррера может возглавить «Катанию»

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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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