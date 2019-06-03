Футбол
Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»Нева Спорт 09:00
Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси». Клуб Романа Абрамовича начал поиск специалиста, который сменит Маурицио Сарри, который намылил взгляд в «Ювентус».
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика
Кучма прокомментировал свое новое назначение
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Здоровье
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Энергетика
«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen высоко оценила прошедшие в Москве переговоры по ситуации с нефтепроводом "Дружба".
Обновлено в 11:14
Происшествия
Делом об убийстве экс-бойца спецназа занялся центральный аппарат СК
Уголовное дело об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Игры
Илон Маск: Cuphead скоро портируют на Tesla
Илон Маск уже давно пытается расширить список доступны в Tesla игр, и совсем скоро владельцы электрокаров смогут сыграть в хит 2017 года - хардкорный платформер Cuphead.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Президент США начал визит в Великобританию
Американский президент США Дональд Трамп в понедельник прибывает в Соединенное Королевство, визит приурочен к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Политика
Вексельберг назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом»
Из-за санкций господин Вексельберг, которому теперь запрещено вести дела с гражданами США, был фактически отрезан от западной финансовой системы, изгнан из страны и не может навещать свою дочь и внука, которые проживают в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:22
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Культура
Путин распределил гранты на культурные проекты
Обновлено в 05:15
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Схрон с оружием нашли в гараже в Симферополе
После обнаружения боеприпасы направили на экспертизу.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Футбол
«Ахмат» подписал игрока молодежной сборной Польши
Обновлено в 09:37
Политика
В Верховную раду проходят 4 партии
Если бы досрочные выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина», говорится в материалах исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Обновлено в 07:38
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен старший сержант десантно-штурмовой бригады ВСУ Забава
Обновлено в 06:22
Кино
В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп
Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер показала взрослого сына-красавца
Певица впервые показала свое наследника. Надежда Мейхер предпочитает скрывать от посторонних свою семью – мужа и троих детей.
Обновлено 01 июня в 06:00
Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00