Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»Нева Спорт 09:00

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси». Клуб Романа Абрамовича начал поиск специалиста, который сменит Маурицио Сарри, который намылил взгляд в «Ювентус».
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СМИ: Бывший главный тренер «Рубина» может занять место Сарри в «Челси»

Матч ТВ10:53

Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Челси» в случае ухода Сарри

РИА Новости10:15

Экс-тренер «Рубина» Грасия может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

Советский спорт09:57

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Sport24.ru09:47

СМИ: бывший тренер «Рубина» может заменить Сарри в «Челси»

Спорт-Экспресс09:37

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Нева Спорт09:00

«Челси» рассматривает кандидатуру экс-тренера «Рубина» Грасии на замену Сарри

Sports.ru08:35
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Политика

Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 10:43
Футбол

Виталий Устинов покинул «Рубин»

Обновлено в 08:15
Политика

Медведев освободил от должности замглавы Минспорта Наталью Паршикову

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минспорта, статс-секретаря ведомства Наталью Паршикову.
Обновлено в 13:37
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Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Единоборства

Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа

Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

Дональд Трамп отобедал с королевой и возложил венок в Вестминстере

Вместе с супругой Меланьей президент США возложил венок к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.
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Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
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Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов

Обновлено в 10:06
Энергетика

Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»

Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Зверева раскритиковала Седокову за «подарок смерти» онкобольным детям

Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В США три человека погибли при крушении вертолета

Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолета в американском штате Арканзас, сообщает телеканал KNWA News со ссылкой на местную полицию и департамент по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 12:43
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Установлены подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 08:16
Политика

МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере

По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено в 13:21
Политика

ЕС намерен продлить санкции против Крыма

По информации европейских источников в Брюсселе ТАСС, Евросоюз намерен продлить действие санкций против Крыма и Севастополя, которые истекают 23 июня 2019 года, еще на год.
Обновлено в 10:31
Общество

Сегодня курские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Курские выпускники продолжают сдавать единый госэкзамен. 3 июня ребята пишут второй обязательный экзамен по русскому языку.
Обновлено в 06:39
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:26
Кино

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Транспорт

В Шереметьеве пообещали уладить ситуацию с выдачей багажа

Ситуацию с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево пообещали уладить к концу июня. Об этом сообщается на сайте авиагавани.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира

В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Политика

Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН

Завершая свой однодневный визит в Белград, Вячеслав Володин заехал в больницу к сотруднику миссии ООН Михаилу Краснощекову.
Обновлено в 10:44
Политика

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Хавьер Грасия
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Уотфорд».
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