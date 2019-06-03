Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

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Футбол «Зенит» заинтересовался полузащитником «Штутгарта» Санкт-петербургский "Зенит" возобновил интерес к полузащитнику немецкого "Штуттгарта" Сантьяго Аскасибару и может приобрести его в текущее трансферное окно.

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