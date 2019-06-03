Футбол

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
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Лопетеги возглавит «Севилью»

Bookmaker-ratings.ru05:27

СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»

Чемпионат09:07

Лопетеги возглавит «Севилью»

Sports.ru10:16

Экс-тренер «Реала» и сборной Испании возглавит «Севилью»

Газета.Ru05:46

СМИ: Лопетеги может возглавить «Севилью»

Матч ТВ11:30

Экс-наставник «Реала» и сборной Испании станет тренером «Севильи»

Нева Спорт05:04

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»

Sport24.ru04:40
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
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Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
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Армия и оружие

В Донбассе уничтожен старший сержант десантно-штурмовой бригады ВСУ Забава

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Черноморский флот получит три новых корабля

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Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
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Кардиолог рассказал, реально ли увеличить продолжительность жизни до 81 года

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Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
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МВД проверяет полицейского в Туве, чей свадебный кортеж попал в ДТП

Служебная проверка начата в отношении сотрудника полиции в Туве, чей свадебный кортеж нарушал правила дорожного движения и попал в ДТП с одним пострадавшим.
Обновлено в 01:25
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Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

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Савельева вышла на сцену впервые после родов

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Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

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Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.
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Хулен Лопетеги
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