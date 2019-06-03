Футбол

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Лопетеги может возглавить «Севилью»

Матч ТВ11:30

СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»

Чемпионат09:07

Экс-наставник «Реала» и сборной Испании станет тренером «Севильи»

Нева Спорт05:04

Экс-тренер «Реала» и сборной Испании возглавит «Севилью»

Газета.Ru05:46

Лопетеги возглавит «Севилью»

Bookmaker-ratings.ru05:27

Лопетеги возглавит «Севилью»

Sports.ru10:16

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»

Sport24.ru04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье начали водить детей на экскурсии

Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 10:43
Политика

МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В США три человека погибли при крушении вертолета

Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолета в американском штате Арканзас, сообщает телеканал KNWA News со ссылкой на местную полицию и департамент по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Адвокат автора «Сталингулага» выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены родители его клиента

Защита автора телеграм-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова выясняет обстоятельства проверки МВД, о которой были уведомлены его родители.
Обновлено в 13:34
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Футбол

Полузащитник Салатич покинул «Уфу»

Полузащитник Веролюб Салатич покинул «Уфу», сообщает пресс-служба клуба. Швейцарец перешел в «Уфу» летом 2017 года из «Сьона».
Обновлено в 12:55
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира

В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о погоде в регионах в июне.
Обновлено в 11:38
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Общество

Жители блокадного Ленинграда получат дополнительные льготы

Изменения, внесенные в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, позволят получить социальную поддержку жителям блокадного Ленинграда в размере 3 тысячи рублей.
Обновлено в 13:44
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить свои полномочия на июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Политика

Дональд Трамп отобедал с королевой и возложил венок в Вестминстере

Вместе с супругой Меланьей президент США возложил венок к могиле неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве.
Обновлено в 12:30
Политика

Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Обновлено в 12:59
Кино

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Экономика

Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей

С первой оценки рынка ассоциацией в 2010 году темпы роста в прошлом году оказались лучшими.
Обновлено в 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хулен Лопетеги
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное