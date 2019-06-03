Футбол

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
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Экс-тренер «Реала» и сборной Испании возглавит «Севилью»

Газета.Ru05:46

СМИ: Лопетеги может возглавить «Севилью»

Матч ТВ11:30

СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»

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Лопетеги возглавит «Севилью»

Sports.ru10:16

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Спорт-Экспресс15:52

Экс-наставник «Реала» и сборной Испании станет тренером «Севильи»

Нева Спорт05:04

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»

Sport24.ru04:40
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