Футбол
Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru вчера в 04:40
Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
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Происшествия
Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине
Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг
Обновлено вчера в 03:36
Здоровье
Вызывающие рак лекарства нашел в аптеках Росздравнадзор
По данным Росздравнадзора на сегодняшний день на рынке лекарств есть 25 препаратов в составе которых заявлен валсартан, однако в продаже присутствуют 2,5 миллиона упаковок с потенциально опасными таблетками, пишет Life.
Обновлено в 03:01
Политика
Президент США встретился с британской королевой
Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Космос
Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р»
Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.
Обновлено 01 июня в 06:28
Кино
Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро
По сюжету комиксов, несколько лет после событий первого фильма Джанго все еще «охотится за головами».
Обновлено в 03:26
Происшествия
Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:36
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone
Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Кино
Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Обновлено в 04:01
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от покупки С-400
Обновлено в 02:33
Общество
IKEA запустила бесплатную библиотеку дизайн-проектов квартир
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам
Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.
Обновлено в 04:17
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро
Горожане намерены получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро. Бавария пока раздумывает над предложением.
Обновлено в 04:31
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16