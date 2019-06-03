Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru вчера в 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.

Происшествия Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.

Здоровье Вызывающие рак лекарства нашел в аптеках Росздравнадзор По данным Росздравнадзора на сегодняшний день на рынке лекарств есть 25 препаратов в составе которых заявлен валсартан, однако в продаже присутствуют 2,5 миллиона упаковок с потенциально опасными таблетками, пишет Life.

Политика Президент США встретился с британской королевой Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.

Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Футбол Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией» Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Космос Госкомиссия приняла решение о завершении проекта «Спектр-Р» Государственная комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата «Спектр-Р» приняла решение о прекращении попыток восстановления связи с аппаратом и завершении проекта.

Кино Тарантино снимет фильм про Джанго и Зорро По сюжету комиксов, несколько лет после событий первого фильма Джанго все еще «охотится за головами».

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Гаджеты Apple перестала обновлять устаревшие версии iPhone Новая операционная система iOS 13, которая выйдет осенью 2019 года, будет доступна для моделей начиная от SE и 6s и iPad (от Air 2 и Mini 4). Смартфоны 5s и более старые устройства перестанут получать обновления.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Кино Дэвид Линч получит почётный «Оскар» Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Политика ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.

Экономика TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.

Происшествия Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Футбол «Манчестер Сити» расстанется с Сане не менее чем за 100 млн евро Горожане намерены получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро. Бавария пока раздумывает над предложением.