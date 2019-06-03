Футбол

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru вчера в 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
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СМИ: «Севилья» объявит о назначении Лопетеги на этой неделе

Спорт-Экспрессвчера в 15:52

СМИ: Лопетеги может возглавить «Севилью»

Матч ТВвчера в 11:30

Экс-наставник «Реала» и сборной Испании станет тренером «Севильи»

Нева Спортвчера в 05:04

Лопетеги возглавит «Севилью»

Sports.ruвчера в 10:16

Экс-тренер «Реала» и сборной Испании возглавит «Севилью»

Газета.Ruвчера в 05:46

СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»

Чемпионатвчера в 09:07

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»

Sport24.ruвчера в 04:40
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Происшествия

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Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
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Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

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Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
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