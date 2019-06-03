Футбол
Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru 04:40
Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
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