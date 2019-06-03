Футбол

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»Sport24.ru 04:40

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Севилью», сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге. Хоакин Капаррос оставил тренерский пост в «Севилье» по окончании сезона-2018/19, перейдя на работу в структуре клуба.
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Экс-тренер «Реала» и сборной Испании возглавит «Севилью»

Газета.Ru05:46

СМИ: Лопетеги может возглавить «Севилью»

Матч ТВ11:30

СМИ: Лопетеги возглавит «Севилью»

Чемпионат09:07

Лопетеги возглавит «Севилью»

Sports.ru10:16

СМИ: «Севилья» объявит о назначении Лопетеги на этой неделе

Спорт-Экспресс15:52

Экс-наставник «Реала» и сборной Испании станет тренером «Севильи»

Нева Спорт05:04

Бывший тренер «Реала» Лопетеги возглавит «Севилью»

Sport24.ru04:40
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В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
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Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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В Красноярске горит склад с ГСМ на площади 1000 кв. м

Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
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Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
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Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

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Обновлено в 16:23
Политика

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Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
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Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Трамп назвал условия поддержки Brexit

"Brexit не должен затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, и при этом обеспечить независимость Соединенного Королевства", - говорится в документе.
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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Dragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.
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Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
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Apple объявила об отказе от iTunes

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
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Индексы Уолл-стрит просели после падения акций Facebook и Alphabet

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Обновлено в 16:02
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
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Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

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Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
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Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
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Испанский футболист и футбольный тренер.
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