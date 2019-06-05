Футбол

Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»Чемпионат 11:00

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Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports. По информации источника, руководство английского клуба уже провело собеседование с 50-летним хорватским специалистом.
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