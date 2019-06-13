Футбол
Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»Sports.ru 06:24
Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси». 60-летний немец – в числе кандидатов, которые могут заменить Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Лондонский клуб пока не вступил в переговоры со специалистом.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В ООН зафиксировали сотни случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила на пресс-конференции в четверг в Киеве, что зафиксировано более пятисот случаев применения пыток по обе сторона конфликта в Донбассе.
Обновлено в 06:28
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Космос
Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции
Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Здоровье
В 3 раза больше студентов поступит в медуниверситет Приморья по квотам
По словам заместителя директора департамента здравоохранения администрации Приморского края, по национальному проекту системе здравоохранения Приморья на три года из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США
В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Энергетика
Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе
Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Обновлено в 06:37
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Политика
Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских
Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве
Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Обновлено в 04:44
Политика
Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций
Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
Обновлено в 05:56
Экономика
Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»
Датские СМИ сообщили о требованиях, которые может выдвинуть Россия по выплате денежного возмещения Копенгагеном за блокировку выдачи разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Обновлено в 07:04
Кино
Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»
В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10