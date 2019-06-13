Футбол

Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»Sports.ru 06:24

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси». 60-летний немец – в числе кандидатов, которые могут заменить Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Лондонский клуб пока не вступил в переговоры со специалистом.
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«Челси» может возглавить немецкий тренер

Soccer.ru06:32

«Челси» может пригласить бывшего менеджера «Лейпцига»

Sport.ru06:59

Рангник может возглавить «Челси»

Евро-футбол.ру05:31

СМИ: Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

Спорт-Экспресс05:07

«Челси» заинтересовался экс-тренером «РБ Лейпциг» Рангником

Sport24.ru04:54

СМИ: «Челси» определился с заменой Сарри

Матч ТВ05:49

Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

Sports.ru06:24
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Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

В ООН зафиксировали сотни случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила на пресс-конференции в четверг в Киеве, что зафиксировано более пятисот случаев применения пыток по обе сторона конфликта в Донбассе.
Обновлено в 06:28
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Космос

Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции

Совместный российско-индийский эксперимент по астрономии выбран ООН и Китаем для проведения на китайской орбитальной станции, развертывание которой в космосе начнется в 2020 году, сообщило управление ООН по вопросам космического пространства UNOOSA.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Здоровье

В 3 раза больше студентов поступит в медуниверситет Приморья по квотам

По словам заместителя директора департамента здравоохранения администрации Приморского края, по национальному проекту системе здравоохранения Приморья на три года из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Энергетика

Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Политика

Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских

Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Сергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве

Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).
Обновлено в 04:44
Политика

Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций

Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
Обновлено в 05:56
Экономика

Данию накажут за блокировку «Северного потока-2»

Датские СМИ сообщили о требованиях, которые может выдвинуть Россия по выплате денежного возмещения Копенгагеном за блокировку выдачи разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Обновлено в 06:35
Здоровье

Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко

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Кино

Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»

В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Ральф Рангник
Немецкий футболист
Немецкий футболист, играл на позиции полузащитника, ныне главный тренер клуба «РБ Лейпциг».
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