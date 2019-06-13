Футбол

Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»Sports.ru 06:24

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси». 60-летний немец – в числе кандидатов, которые могут заменить Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Лондонский клуб пока не вступил в переговоры со специалистом.
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СМИ: Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

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Рангник может возглавить «Челси»

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Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
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