Футбол
Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»Sports.ru 06:24
Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси». 60-летний немец – в числе кандидатов, которые могут заменить Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Лондонский клуб пока не вступил в переговоры со специалистом.
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