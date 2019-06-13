Футбол

Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»Sports.ru 06:24

Бывший главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник может получить работу в «Челси». 60-летний немец – в числе кандидатов, которые могут заменить Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Лондонский клуб пока не вступил в переговоры со специалистом.
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Рангник — один из претендентов на пост главного тренера «Челси»

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Бывший тренер «Лейпцига» Рангник может возглавить «Челси»

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Рангник может возглавить «Челси»

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Власти Самарской области поддержат победителей и участников "Профстажировки 2.0" дополнительными выплатами к заработной плате.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что самыми бедными в России являются семьи, которые имеют детей.
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В ДНР опровергли приближение украинских войск к Донецку

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что сообщения Киева о занятии новых позиций под Донецком и продвижении к столице ДНР не соответствуют действительности.
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«Бориса Ротенберга буду приводить в пример сыну». Самое честное интервью о нашем футболе

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Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
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В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС

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Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, как наказывает сына Платона

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Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
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Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
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В США спасавший собаку мужчина подрался с медведем

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МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше

Планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников вызывают беспокойство Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
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Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Объявлена российская цена смартфона Honor 20

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Honor 20, который был представлен в прошлом месяце.
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Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
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Ральф Рангник
Немецкий футболист
Немецкий футболист, играл на позиции полузащитника, ныне главный тренер клуба «РБ Лейпциг».
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