Футбол
Бывший тренер «Анжи» считает, что власти Дагестана предали клубPravda.Ru 09:15
Власти Дагестана предали футбольный клуб "Анжи". Такое мнение высказал бывший главный тренер команды Магомед Адиев. "Анжи" в прошлом сезоне вылетел из премьер-лиги, но не смог заявиться даже в ФНЛ.
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Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
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Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
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Зеленский ответил на петицию об отставке
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Происшествия
Супруга Панкратова-Черного назвала причину госпитализации актера
Актер Александр Панкратов-Черный отдыхает дома после больницы, куда он попал из-за скачка давления, рассказала РИА Новости его супруга Юлия Монахова.
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Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
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Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Здоровье
В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр
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Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
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В России рекордно упали продажи автомобилей
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:55
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.
Обновлено вчера в 07:12
Космос
Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики
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Знаменитой советской игре «Тетрис» исполнилось 35 лет
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Мединскому понравился сериал «Чернобыль»
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.
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«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
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Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram
Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
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Экономика
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BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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По предварительным данным, женщину убил ее 36-летний сын. Когда полицейский вошел в дом, мужчина набросился и на него.
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Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
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