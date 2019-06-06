Футбол

Бывший тренер «Анжи» считает, что власти Дагестана предали клубPravda.Ru 09:15

Власти Дагестана предали футбольный клуб "Анжи". Такое мнение высказал бывший главный тренер команды Магомед Адиев. "Анжи" в прошлом сезоне вылетел из премьер-лиги, но не смог заявиться даже в ФНЛ.
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Тренер «Анжи» заговорил о предательстве властей

Lenta.ru09:44

Бывший тренер «Анжи» считает, что власти Дагестана предали клуб

Pravda.Ru09:15

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

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Тренер «Анжи» обвинил власти Махачкалы в предательстве

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Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
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В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати

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Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
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Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
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Супруга Панкратова-Черного назвала причину госпитализации актера

Актер Александр Панкратов-Черный отдыхает дома после больницы, куда он попал из-за скачка давления, рассказала РИА Новости его супруга Юлия Монахова.
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Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

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Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
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Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр

Новый Координационный онкологический центр открылся в Московской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Движение на южном участке МКАД восстановлено

Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

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Националисты забросали файерами особняк Порошенко

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Обновлено в 03:17
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Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.
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Обнаружен аккреционный диск вокруг черной дыры нашей галактики

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Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.
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По предварительным данным, женщину убил ее 36-летний сын. Когда полицейский вошел в дом, мужчина набросился и на него.
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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