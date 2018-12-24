Футбол
Новым главным тренером «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко. Белорусский клуб в ближайшее время объявит о назначении 43-летнего специалиста. Скрипченко известен по работе в «Анжи», «Крыльях Советов» и «Урале».
Бомбардир.рувчера в 22:56
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Футбол
«Монако» проигрывает чаще всех клубов лиг топ-5 после назначения Анри
«Монако» в 19-м туре чемпионата Франции уступил «Генгаму» (0:2). Монегаски потерпели 9-е поражение во всех турнирах с момента назначения Тьерри Анри на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Кулибали станет самым высокооплачиваемым футболистом «Наполи»
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол
Рибери может вернуться в «Галатасарай»
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в ТОП-100 лучших футболистов 2018 года.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных
Как пишет Московский комсомолец, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено вчера в 08:58
Футбол
Агент Асенсио прокомментировал интерес со стороны «Интера»
Агент полузащитника «Реала» Марко Асенсио Орасио Гаджиоли прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется миланский «Интер».
Обновлено в 01:28
Футбол
Назаров назвал смену тренера главным событием года в «Спартаке»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров положительно оценил назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых, назвав это событие главным в уходящем году.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку
Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол
«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
Парфёнов: «Спартак»? Озвучивать свои цели не обязательно, успех любит тишину
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов, бывший игрок «Спартака», поделился мыслями о возможном возвращении в стан красно-белых в качестве наставника команды.
Обновлено в 01:00