Футбол

Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»
Бомбардир.ру
вчера в 22:56

Новым главным тренером «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко. Белорусский клуб в ближайшее время объявит о назначении 43-летнего специалиста. Скрипченко известен по работе в «Анжи», «Крыльях Советов» и «Урале».
Бомбардир.рувчера в 22:56

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Газета.Ruвчера в 22:52

СМИ: Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Спорт-Экспрессвчера в 21:40

Бывший тренер «Анжи» Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Sport24.ru00:25

Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Бомбардир.рувчера в 22:56

Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Sports.ruвчера в 21:36
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:47, Ашберн
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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