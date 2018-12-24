Футбол

Бывший тренер «Анжи» Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»
Sport24.ru
00:25

Новым главным тренером белорусского «Торпедо-БелАЗ» станет Вадим Скрипченко. Назначение состоится в ближайшее время, сообщает Tribuna. Скрипченко известен в России по работе с «Крыльями Советов», «Уралом» и «Анжи».
Sport24.ru00:25

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Бывший тренер «Анжи» Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»

Sport24.ru00:25

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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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