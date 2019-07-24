Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»RT на русском 09:14
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В России впервые возбудили уголовное дело из-за массовой гибели пчел
Уголовное дело по факту массовой гибели пчел возбуждено в Орловской области, рассказали в СУ СК по региону, ранее о делах, связанных с гибелью пчел в регионах России, не сообщалось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 14:52
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Экономика
Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX
Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX.
Обновлено в 13:06
Футбол
Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:27
Кино
Завершён сценарий нового фильма о Риддике
Обновлено в 08:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Футбол
Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
На сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), третьем по силе дивизиона чемпионата России, обнаружена страница клуба «Газмяс».
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90
Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский обсудил с премьером Италии приговор украинцу Маркиву
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону приговор бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву по делу об убийстве итальянского репортёра Андреа Роккелли.
Обновлено в 14:02
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании министром финансов
На посту министра внутренних дел Саджида Джавида сменит бывший министр международного развития Прити Пател Новый премьер Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра финансов страны главу МВД Саджида Джавида.
Обновлено в 14:41
Общество
МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге
Обновлено в 14:29
Финансы
Банки резко увеличили запасы валюты
Рост запасов валютной ликвидности произошел, несмотря на внушительный отток валютных средств со счетов юрлиц в размере $8 млрд.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Здоровье
Медики назвали первые признаки тромбоза
Обновлено в 10:08
Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17
Обновлено в 13:50
Общество
ФАС оштрафовала Google за рекламу написания дипломных работ
Отмечается, что ранее в ФАС обратился гражданин, указавший на распространение через поисковую систему Google рекламы услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:57
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Футбол
Эмин Махмудов: «„Нефтчи“ приехал в Тулу за победой»
Полузащитник «Нефтчи» Эмин Махмудов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что коллектив из Баку серьезно настроен на победу в Туле.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Наталья Подольская травмировала спину на отдыхе
Наталья Подольская сообщила поклонникам в Инстаграме, что повредила спину во время отдыха в Испании.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ
Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09