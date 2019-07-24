Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»RT на русском 09:14
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Общество
Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров
Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Общество
В Госдуму РФ внесли законопроект о пользовании электронной почтой
В нижнюю палату Госдумы РФ сенаторы внесли новый проект закона, согласно которому предполагается регулирование пользования электронной почтой.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено в 15:58
Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
«Краснодар» заплатит за Кабелла €13,5 млн
«Краснодар» выплатит «Сент-Этьену» 13,5 миллионов евро за переход Реми Кабелла, утверждает Le Progres.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Энергетика
Европа заявила об угрозах для партнерства с Украиной по газу
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в своем письме главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву заявила, что долги «Укртрансгаза» за газ для технических нужд «вызывают беспокойство», угрожают стабильности компании, а также ставят под сомнение надежность поставок.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»
По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен "Атлетико".
Обновлено в 10:59
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 06:12
Футбол
«Барселона» планирует продать игроков на 150 млн евро
«Барселона» намерена выручить 150 млн евро от продаж нескольких футболистов этим летом.
Обновлено в 16:13
Футбол
Игорь Черевченко: «Арсенал» нацелен на групповой этап Лиги Европы
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в преддверии стартового матча команды в Лиге Европы против бакинского "Нефтчи" признался, что ставит перед своими подопечными задачу выхода в основной этап турнира.
Обновлено в 11:53
Политика
Мюллер рассказал о случаях «вмешательства» России на стороне Клинтон
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не выйдет замуж за Игоря Булатова
Виктория Лопырева стала гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» и рассказала, в частности, о личной жизни.
Обновлено в 10:00
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Гаджеты
Nokia представила два новых кнопочных телефона
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Культура
Стал известен лонг-лист Букеровской премии
Длинный список соискателей Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, обнародован в среду в Лондоне.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет.
Обновлено в 12:37
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск неустановленного снаряда в районе восточного побережья страны.
Обновлено в 17:59
Гаджеты
Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты
Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.
Обновлено в 16:11
Кино
Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал»
После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.
Обновлено в 10:43