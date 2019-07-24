Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»RT на русском 09:14

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Ходырев занял пост заместителя начальника команды в московском «Спартаке»

РИА Новости10:56

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Интерфакс-Спорт08:22

Бывший судья Ходырев стал замначальника команды в «Спартаке»

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Бывший арбитр Ходырев стал заместителем начальника команды в «Спартаке»

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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