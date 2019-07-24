Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»RT на русском 09:14

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

RT на русском09:14

У «Спартака» будет свой судья. Что означает назначение Ходырева

Sport24.ru12:30

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Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»

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Бывший судья Ходырев стал замначальника команды в «Спартаке»

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Со «Спартаком» Ходырев встречался только на дерби

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