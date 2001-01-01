Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»RT на русском 09:14

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
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Экс-арбитр Российской премьер-лиги перешел на работу в ФК «Спартак»

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Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

RT на русском09:14

Бывший судья Ходырев стал замначальника команды в «Спартаке»

РБК08:54

Бывший арбитр Ходырев стал заместителем начальника команды в «Спартаке»

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Экс-арбитр РПЛ приступил к работе в «Спартаке»

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Бывший судья премьер-лиги стал замначальника команды в ФК «Спартак»

Интерфакс-Спорт08:22

Арбитр Ходырев пришел в «Спартак». Зачем?

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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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