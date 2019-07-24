Футбол

Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»Чемпионат 12:36

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
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Хусаинов: назначение Ходырева говорит о неуверенности «Спартака»

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