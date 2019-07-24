Футбол
Бывший судья Ходырев получил должность в «Спартаке»Чемпионат 12:36
Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Михаил Ходырев подтвердил информацию, что он стал заместителем начальника команды московского «Спартака».
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Энергетика
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Обновлено вчера в 18:14
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Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
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Клуб из Китая предложил за Бэйла 20 млн евро
Сообщается, что китайский клуб, помимо стоимости трансфера, готов предложить 30-летнему игроку контракт на 2 года с зарплатой 17 млн евро за сезон.
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В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения
Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
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ФБР хотело забрать «черные ящики» MH17, заявили в Малайзии
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После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.
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Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
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Gallery Go — очередное облегчённое приложение Google
Компания Google решила дать пользователям Android ещё одно приложение.
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