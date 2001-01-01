Футбол
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клубРБК 04:53
Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Роман Орещук стал новым спортивным директором московского «Динамо». По информации журналиста, агент назначен на пост в должности исполняющего обязанности с испытательным сроком в три месяца.
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Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
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«Ахмат» подтвердил получение средств от фонда Кадырова
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Американский писатель, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
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Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
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Требование переснять финал «Игры престолов» не удивило Софи Тернер
Актрису Софи Тернер, запомнившуюся широкому зрителю ролью Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не удивила реакция поклонников саги, которые потребовали переснять последний сезон.
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США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
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37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
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Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на вечере звёзд в Каннах
Актрисе Эль Фаннинг стало плохо во время ужина Chopard Trophee в Каннах. Как сообщает Variety, ей потребовалась помощь медиков.
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Google даст Huawei доступ к обновлениям на 90 дней
Google оставил доступным обновление программного обеспечения и систем безопасности для телефонов Huawei на ближайшие 90 дней.
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Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.
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Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
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Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
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В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра
Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.
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