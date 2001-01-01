Футбол

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клубРБК 04:53

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Роман Орещук стал новым спортивным директором московского «Динамо». По информации журналиста, агент назначен на пост в должности исполняющего обязанности с испытательным сроком в три месяца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

За селекцию в «Динамо» ответит Орещук

Спорт день за днем07:15

СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»

RT на русском04:20

Источник: на пост спортивного директора «Динамо» назначен Орещук

Чемпионат03:47

Нобель Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором „Динамо“»

Sportbox.RU03:21

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клуб

РБК04:53

Источник: Орещук снова станет спортивным директором «Динамо»

Спорт-Экспресс02:51

Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором „Динамо“. Клуб готовится к новой жизни»

Бомбардир.ру03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
Обновлено в 06:18
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Ахмат» подтвердил получение средств от фонда Кадырова

Обновлено в 06:41
Происшествия

Известного телеведущего избили в Москве

Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Кино

Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе.
Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Кино

Требование переснять финал «Игры престолов» не удивило Софи Тернер

Актрису Софи Тернер, запомнившуюся широкому зрителю ролью Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», не удивила реакция поклонников саги, которые потребовали переснять последний сезон.
Обновлено в 06:07
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье

Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕ

В июне пройдут «финальные бои» за восстановление делегации РФ в организации.
Обновлено в 00:56
Политика

Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России

Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на вечере звёзд в Каннах

Актрисе Эль Фаннинг стало плохо во время ужина Chopard Trophee в Каннах. Как сообщает Variety, ей потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 06:49
Гаджеты

Google даст Huawei доступ к обновлениям на 90 дней

Google оставил доступным обновление программного обеспечения и систем безопасности для телефонов Huawei на ближайшие 90 дней.
Обновлено в 08:06
Финансы

Российский рынок акций установил исторический рекорд

Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.
Обновлено в 05:29
Музыка

В новом клипе «Кирпичей» снялись Боярский, Буланова и Друзь

Петербургская рэп-рок-группа "Кирпичи" опубликовала свой новый клип на песню "Питер, покажи язык".
Обновлено в 07:36
Наука

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье

В подсобных хозяйствах села Комаровка в Приморье ввели карантин по болезни Ньюкасла — пседвочуме птиц.
Обновлено вчера в 23:40
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

В Киеве объявился еще один претендент на пост премьер-министра

Согласно Основному Закону, в Украине назначение на пост главы правительства производится по представлению президента.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Геннадьевич Орещук
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, футбольный агент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное