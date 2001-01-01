Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клубРБК 04:53

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Роман Орещук стал новым спортивным директором московского «Динамо». По информации журналиста, агент назначен на пост в должности исполняющего обязанности с испытательным сроком в три месяца.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Политика Зеленский подписал первый указ после инаугурации Президент Украины назначил себя Верховным главнокомандующим ВСУ После инаугурации Владимир Зеленский подписал свой первый указ, будучи действующим президентом Украины, сообщает газета "Известия".

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