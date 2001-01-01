Футбол
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук вернется в клубРБК 04:53
Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Роман Орещук стал новым спортивным директором московского «Динамо». По информации журналиста, агент назначен на пост в должности исполняющего обязанности с испытательным сроком в три месяца.
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Общество
Едрит Мадрид: Испания теряет шансы получить Ониани
В Испании Ониани обвиняется в «отмывании денег» в составе руководимого им преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 годы.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук впервые показала новорожденных малышей
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Экономика
В России снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе
В России по итогам первых трех месяцев 2019 года снизились рекламные бюджеты на телевидение, радио и в прессе, сообщил 21 мая РБК со ссылкой на сопредседателя комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств РФ Сергея Веселова.
Обновлено в 04:28
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет
Обновлено в 03:37
Политика
СПЧ призвал владельцев «Коммерсанта» соблюдать закон о СМИ
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) серьезно обеспокоен ситуацией, сложившейся в издательском доме "Коммерсант" в связи с увольнением журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»
Щелковский городской суд признал виновным в халатности эксперта Михаила Клейменова, нашедшего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в Балашихе.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Общество
В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства храма
В Екатеринбурге демонтировали забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Прокурор попросил о наказании для Талькова
Обновлено в 04:26
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол
Эмери сообщил, что Мбаппе хотел перейти в «Реал»
Бывший наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, ныне работающий с лондонским «Арсеналом», рассказал, что нападающий французского клуба Килиан Мбаппе хотел перебраться в чемпионат Испании до полноценного переезда в Париж.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
«Джон Уик 4» выйдет 21 мая 2021 года
Меньше чем через неделю после выхода в кинотеатрах фильма «Джон Уик 3» студия Lionsgate объявила, что релиз четвёртой части франшизы состоится 21 мая 2021 года.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Чешский журналист объяснил страх Запада перед Россией
Россия «пугает» страны в ЕС и США традиционным ценностями, которые они пытаются истребить.
Обновлено в 05:08
Политика
Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Футбол
Рангник считает, что Вернеру следует покинуть «Лейпциг»
Главный тренер "Лейпцига" Ральф Рангник прокомментировал возможный трансфер нападающего Тимо Вернера.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51