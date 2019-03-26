Футбол
Бывший спартаковец Промес заинтересовал «Барселону»Вести.Ru 07:43
Голландец Квинси Промес может сменить "Севилью" на "Барселону". В приобретении бывшего нападающего "Спартака" заинтересован тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде. Как сообщает РИА Новости Вальверде нравится универсализм Промеса.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
Наука
Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»
Обновлено в 03:33
Политика
Вышинского доставили в Подольский суд в Киеве
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где пройдет подготовительное заседание по его делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:09
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Футбол
Гризманн устал от трансферных слухов: «Каждый год одно и то же»
Французский футболист заявил, что каждый год его отправляют в ту или иную команду.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Корабли ТОФ применили ЗРК «Кинжал» на учениях в Японском море
Корабельная группа в составе кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" провела в Японском море учения по противовоздушной обороне, в ходе которых для поражения воздушных целей использовался зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Обновлено вчера в 21:38
Шоу-бизнес
Потерявшая миллионы Табакова Зудина отказалась просить милостыню
Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернуть украденные миллионы мужа.
Обновлено в 08:34
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Авто
Geely представила серийный кроссовер Geely FY11 на платформе Volvo
Автомобиль разделит платформу с компактным Volvo XC40.
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Лучевая терапия? Владимира Кузьмина засекли в онкоцентре
Обновлено в 06:08
Экономика
Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Летом прошлого года комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение Минфина внести часть таких платежей в Налоговый кодекс, а для остальной части создать закрытый перечень с едиными правилами регулирования.
Обновлено в 08:12
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу
«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Самолет по ошибке прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Дюссельдорф, совершил посадку в шотландском городе Эдинбург.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода
Выступая на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ, Медведев сообщил, что завод станет крупнейшим в мире по производству гелия и вторым по объемам переработки газа.
Обновлено в 08:15
Политика
Клинцевич: В «Единой России» состоят лучшие люди России
В партии состоят 2 миллиона человек, председатель партии — Дмитрий Медведев. Франц Клинцевич состоит в Высшем совете партии.
Обновлено в 04:09
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Технологии
Искусственный интеллект накормит посетителей McDonald’s
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
МИД РФ призвал Израиль и Палестину не раскручивать «спираль насилия»
МИД РФ призвал Израиль и Палестину не раскручивать «спираль насилия».
Обновлено в 08:05
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Футбол
Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матче
Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче.
Обновлено в 09:37
Политика
ЭИСИ рассказал о кадровой политике Кремля
Старт новой кадровой политики авторы доклада отсчитывают с октября 2016 года - примерно тогда же курировать внутриполитический блок администрации президента стал Сергей Кириенко.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Происшествия
«Мемориал» признал политзаключенным аспиранта МГУ Азата Мифтахова
Правозащитный центр «Мемориал» признал политически мотивированным уголовное преследование аспиранта МГУ и анархиста Азата Мифтахова, сообщается на сайте организациии.
Обновлено в 03:54
Авто
Транспортный налог предлагают привязать к массе авто
Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36