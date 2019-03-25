Политика
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал скандал вокруг «Укроборонпрома»РИА Новости 06:12
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, говоря о скандале вокруг Укроборонпрома, заявил, что эта структура стала "дойной коровой" администрации президента Украины и лично Петра Порошенко.
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Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин проведет совещание с главой «Почты России»
Обновлено в 06:19
Политика
Бывший сотрудник СБУ уверен, что на выборах победит Порошенко
Экс-сотрудник ведомства заметил, что на выборах президента Украины победит Петр Порошенко.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Молде
В воскресенье, 24 марта, круизный лайнер Viking Sky, который в минувшую субботу потерял ход у западного побережья Норвегии, прибыл в порт города Молде.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию
Во вторник, 19 марта, 66-летний заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский приехал на встречу после проведения расширенной коллегии Генпрокуратуры, при выходе из служебного автомобиля он упал и был госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Футбол
Караваев: «Мечтаю играть за такой клуб, как „Барселона“ или „Реал“»
Защитник голландского «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев назвал игрока, которого ставит себе в пример, рассказал, в какой команде мечтает выступать, и признался в желании больше играть в Лиге чемпионов.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Политика
Минэнерго рассказало о транзите газа через Украину после 2020 года
Минэнерго РФ рассчитывает на договоренности с Украиной о продлении контракта на транзит газа в европейские страны после 2020 года.
Обновлено в 03:48
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» очередным смертоносным оружием
Украинский президент Петр Порошенко 24 марта в своем Facebook заявил, что армия его страны при необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино
Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Спорт
Лыжник Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Общество
Новый челябинский губернатор дал поручения по саммитам ШОС и БРИКС
Как сообщают «URA.RU» собственные источники, на совещании обсуждались вопросы подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и общее состояние дел в области.
Обновлено в 03:06