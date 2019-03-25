Политика
Бывший сотрудник СБУ: Киев планировал большие жертвы в ДонбассеВести.Ru 05:50
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который с мая 2014 года работал в центральном аппарате штаба АТО, рассказал, что изначально Киев предполагал большое число жертв среди населения Донбасса, после чего их хотели объявить пособниками террористов, передает телеканал "Россия 24".
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Киев изначально предполагал большое число жертв среди населения Донбасса, потом их хотели объявить пособниками террористов, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.РИА Новости05:24
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