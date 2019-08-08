Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.

с чего всё началось

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку. Чтобы добиться этого, Степанов готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Шоу-бизнес Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика Судя по всему, Лиза одолжила ее у своего родного братика Гарри, который, как известно, без ума от подобной техники.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Происшествия В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Экономика На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ «Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.

Футбол Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой Сантос сравнил РПЛ и Бундеслигу, отметив большую интенсивность в немецком чемпионате. Что касается технических аспектов, то есть схожесть.

Здоровье Тюменские врачи впервые провели операцию по имплантации радужки глаза Офтальмологи Областной клинической больницы №1 (ОКБ) в Тюмени провели первую в регионе имплантацию искусственной радужки глаза.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Политика Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

Экономика Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева В среду, 7 августа, стало известно о том, что бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой продали за 1,2 млрд рублей.

Хоккей Сидел в тюрьме, выиграл Кубок Стэнли, почти не ездил в сборную. Первый русский вратарь, который стал звездой НХЛ Золотая олимпийская медаль, которую забрал Тихонов (на самом деле нет), и которую вручили только через 10 лет С именем Хабибулина связан один из первых мифов молодого российского хоккея — трагичную историю о том, как золотую медаль молодого третьего вратаря нагло захватил себе Виктор Тихонов, после чего Хабибулин страшно обиделся и устроил бойкот сборной на всю дальнейшую карьеру.

Армия и оружие Первый полет ударного беспилотника «Охотник» показали на видео Минобороны России опубликовало видео с новым тяжелым ударным беспилотником «Охотник», который впервые поднялся в небо 3 августа на одном из испытательных аэродромов.