Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против СталинаREGNUM 05:36
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку. Чтобы добиться этого, Степанов готов дойти до Европейского суда по правам человека.
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с чего всё началось
Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.Коммерсантъвчера в 18:46
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Футбол
Игнатьев выразил желание покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:54
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Политика
Война президентов в киргизской матрице
Чем бы ни были происходящие события – частью «третьей революции» или устранением политического конкурента, борьбой с коррупцией или попыткой свести личные счеты, они вполне укладываются в киргизскую колею, пока не подразумевающую крепкого мира и стабильного развития.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
43-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович ждет третьего ребенка.
Обновлено в 01:53
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Наука
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров
Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове
Эрдоган заявил об этом на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове.
Обновлено в 07:31
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на рынке хлеба в России
Ситуация на рынке стабильна, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам
Обновлено в 07:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Космос
Не для космонавтов: Роскосмос производит пиво, батареи и санки
Журналисты «Новых известий» изучили структуру работы Роскосмоса и обнаружили предприятия, которые производят пиво, санки для детей и оказывают услуги по очистке сточных вод.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Армия и оружие
Британский корабль сопроводил российский корвет в Ла-Манше
Обновлено вчера в 18:17
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля
В результате ДТП пострадали три человека. 75-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Мачете» на днях спас ребенка в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии
Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Спорт
С начала года РУСАДА проверило на допинг 733 легкоатлетов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по июль 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики.
Обновлено в 07:47
Игры
Разработчики не смогут свободно менять дату выхода игр в Steam
Valve потребовала от разработчиков сообщать об изменениях даты релиза игр, которые распространяются через Steam.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы
Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.
Обновлено вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова станцевала на отдыхе под песню своей дочери
Танцевала балерина под песню дочери, которая называется «Моллитва о маме». Ариадна исполнила ее несколько лет назад.
Обновлено в 05:00
Политика
Нарышкин посоветовал сторонам конфликта в Киргизии быть сдержанными
Спецслужбы Киргизии 7 августа попытались задержать Атамбаева в его резиденции недалеко от Бишкека. Однако им не удалось этого сделать.
Обновлено в 06:35