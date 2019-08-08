Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.

с чего всё началось

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку. Чтобы добиться этого, Степанов готов дойти до Европейского суда по правам человека.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.

Политика Война президентов в киргизской матрице Чем бы ни были происходящие события – частью «третьей революции» или устранением политического конкурента, борьбой с коррупцией или попыткой свести личные счеты, они вполне укладываются в киргизскую колею, пока не подразумевающую крепкого мира и стабильного развития.

Происшествия Суд арестовал счета ФБК Навального Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Наука Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове Эрдоган заявил об этом на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Крымские татары ответили на заявление Эрдогана о полуострове.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Космос Не для космонавтов: Роскосмос производит пиво, батареи и санки Журналисты «Новых известий» изучили структуру работы Роскосмоса и обнаружили предприятия, которые производят пиво, санки для детей и оказывают услуги по очистке сточных вод.

Футбол «Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля В результате ДТП пострадали три человека. 75-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Мачете» на днях спас ребенка в Лос-Анджелесе.

Армия и оружие В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.

Спорт С начала года РУСАДА проверило на допинг 733 легкоатлетов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за период с января по июль 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики.

Игры Разработчики не смогут свободно менять дату выхода игр в Steam Valve потребовала от разработчиков сообщать об изменениях даты релиза игр, которые распространяются через Steam.

Политика Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборы Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова станцевала на отдыхе под песню своей дочери Танцевала балерина под песню дочери, которая называется «Моллитва о маме». Ариадна исполнила ее несколько лет назад.