Футбол

Бывший президент «Спартака» усомнился в здравомыслии КононоваГазета.Ru 07:43

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
2 фото
Экс-игрок красно-белых Александр Зуев огорчил свою бывшую команду на последних минутах встречи. Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о решении назначить защитника Георгия Джикию новым капитаном команды.
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Бывший президент «Спартака» усомнился в здравомыслии Кононова

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