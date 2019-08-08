Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властямDaily Storm 09:33

Силовики вывезли политика из его дома в селе Кой-Таш. О том, что экс-президент сдался, ТАСС сообщил представитель штаба политика: «Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов». Эту информацию подтверждает и киргизский портал 24.kg.
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Бывший президент Киргизии сдался властям

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Forbesвчера в 11:25
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