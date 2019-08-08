Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властямВедомости 09:30

Силовики вывезли из резиденции в Кой-Таше бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента. Эту информацию подтверждает агентство 24.kg. По его данным, Атамбаев сам решил сдаться властям.
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