Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властямВедомости 09:30
Силовики вывезли из резиденции в Кой-Таше бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента. Эту информацию подтверждает агентство 24.kg. По его данным, Атамбаев сам решил сдаться властям.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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