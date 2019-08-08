В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

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