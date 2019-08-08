Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властямRT на русском 09:27
В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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