Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властямRT на русском 09:27

В Киргизии сотрудники силовых структур задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, он вывезен с территории резиденции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
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Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

URA.Ru09:34

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

ТАСС09:45

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам

Эхо Москвы10:00

Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался властям

RT на русском09:27

Алмазбек Атамбаев сдался силовикам

Фергана09:24

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Интерфакс09:22

Экс-президент Киргизии сдался властям

РИА Новости09:27
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон

Бывшего президента Киргизии заковали в наручники. Видео

Вести.UZ10:28
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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