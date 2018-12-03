Футбол

Бывший президент ФК «Барселона» Нуньес скончался в возрасте 87 лет
ТАСС
09:52

Бывший президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Луис Нуньес скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации. "Наши самые искренние соболезнования его семье, близким, клубу и всем болельщикам", - говорится в сообщении.
ТАСС09:52

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Скончался бывший президент «Барселоны»

Sportbox.RU10:44

Скончался бывший президент «Барселоны»

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Бывший президент ФК «Барселона» Нуньес скончался в возрасте 87 лет

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В Испании умер на 87-м году жизни экс-тренер «Барселоны» Хосеп Луис Нуньес

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Не стало бывшего президента «Барселоны» Нуньеса. Ему было 87 лет

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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:36, Ашберн
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Хосеп Луис Нуньес
Испанский футболист
Президент футбольного клуба «Барселона» с 1978 по 2000 год.
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