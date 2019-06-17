Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале судаРБК 12:24
Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны, и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Игры
CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту
Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Политика
В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках США
В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»
Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Интернет
В телеграме появился бот, который узнает пароли по адресу электронной почты
В мессенджере Telegram появился бот MailSearchBot, который позволяет узнать пароли по адресу электронной почты.
Обновлено в 13:36
Политика
Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях
Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.
Обновлено в 08:34
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:00
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Политика
Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламенсткую ассамблею Европы.
Обновлено в 12:30
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Челси» отклонил предложения «Барселоны» и «Атлетико» по Виллиану
«Челси» отклонил оба предложения, сообщает Sky Sports News. Контракт Виллиана с «Челси» истекает через год.
Обновлено в 12:27
Политика
Ирану невыгодна атака на танкеры в Оманском заливе, считает эксперт
Иран - последний, кому может быть выгодна атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе, это было бы глупостью со стороны Тегерана, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Обновлено в 13:48
Авто
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
Обновлено в 12:25
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Спорт
Великая завоевала бронзу чемпионата Европы
Олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).
Обновлено в 13:24
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 02:36
Авто
УАЗ повысил цены на модели «Пикап», «Патриот» и «Профи»
Практически аналогичную прибавку в цене получил «Пикап». С момента подорожания за этот продукт УАЗ придется отдать почти 830 000 рублей.
Обновлено в 13:02
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38