Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале судаРБК 12:24

Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны, и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси.

Игры CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Политика В российском силовом ведомстве подтвердили данные о кибератаках США В одном из российских силовых ведомств подтвердили попытки спецслужб США совершать кибератаки на системы управления инфраструктурой.

Политика Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату» Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.

Происшествия Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

Армия и оружие Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.

Интернет В телеграме появился бот, который узнает пароли по адресу электронной почты В мессенджере Telegram появился бот MailSearchBot, который позволяет узнать пароли по адресу электронной почты.

Политика Мусульмане потребовали объяснений от Колесникова за слова о мечетях Выступление Колесникова на рабочей группе в ЕГД Мухутдинов пишет, что мусульмане глубоко оскорблены такой провокационной, недопустимой постановкой вопроса – и оскорбились мусульмане не только Свердловской области, но и других регионов страны.

Экономика Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в стране к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».

Политика Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.

Политика Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламенсткую ассамблею Европы.

Происшествия На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.

Армия и оружие Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Политика Ирану невыгодна атака на танкеры в Оманском заливе, считает эксперт Иран - последний, кому может быть выгодна атака на нефтяные танкеры в Оманском заливе, это было бы глупостью со стороны Тегерана, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Спорт Великая завоевала бронзу чемпионата Европы Олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая стала бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия).

Политика Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Авто УАЗ повысил цены на модели «Пикап», «Патриот» и «Профи» Практически аналогичную прибавку в цене получил «Пикап». С момента подорожания за этот продукт УАЗ придется отдать почти 830 000 рублей.