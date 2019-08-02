с чего всё началось

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.

Футбол «Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.

Футбол «Нефтчи» продолжает шутить: теперь досталось лондонскому «Арсеналу» Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" после победы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" вновь не удержался от шутливого поста в своем Twitter-аккаунте.

Музыка Maruv выпустила новую песню на русском языке Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Армия и оружие Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Технологии Россиян предупредили о мошенниках на YouTube Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.

Происшествия В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.

Происшествия По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.

Армия и оружие Уничтоженные украинские Ил-76 показали из космоса Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии в июле, сняли из космоса.

Общество Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.

Наука Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.

Общество Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.