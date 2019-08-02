Политика

Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мерОреанда-Новости 05:44

ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
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— Мы ещё не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем играть в эти взрослые игры, и все фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина
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Юрий Иванович Ехануров
Украинский политик
Премьер-министр Украины с сентября 2005 по август 2006. С 19 декабря 2007 по 5 июня 2009 года - министр обороны Украины в правительстве Юлии Тимошенко.
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