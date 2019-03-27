Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войнуИзвестия вчера в 20:32

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике. Видео его выступления было опубликовано на YouTube-канале «Политнавигатор».

Политика Протестующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики Местные жители выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки.

Футбол Бывший игрок «Рубина» может возглавить «Партизан» Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич может стать новым главным тренером «Партизана».

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Происшествия Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.

Политика Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен.

Политика Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2» Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.

Экономика Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Политика В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.

Происшествия Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Шоу-бизнес Драмы больше нет: как Полина Гагарина похудела на 40 килограммов и нашла любовь В начале карьеры артистка резко сменила имидж, похудев на 40 килограмм, и превратилась из упитанной брюнетки в стройную блондинку.

Кино Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.

Политика Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Политика Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете Европейский парламент принял директиву об авторском праве, которая должна обязать интернет-платформы фильтровать контент, размещенный в интернете, в соответствии с авторским правом, сообщает Le Figaro.

Армия и оружие Три российских офицера погибли в Сирии В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Экономика Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Здоровье Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Космос Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.