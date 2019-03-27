Армия и оружие
Бывший посол Украины в США предсказал России скорую войнуИзвестия вчера в 20:32
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике. Видео его выступления было опубликовано на YouTube-канале «Политнавигатор».
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Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
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Политика
Протестующие в Ингушетии потребовали отставки главы республики
Местные жители выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки.
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Футбол
Бывший игрок «Рубина» может возглавить «Партизан»
Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич может стать новым главным тренером «Партизана».
Обновлено в 02:03
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки
Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Политика
Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен.
Обновлено в 00:08
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В Венесуэле сторонники Мадуро забросали камнями автомобиль Гуайдо
Машину лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо забросали камнями и другими предметами.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Хоккей
НХЛ. Бобровский стал второй звездой дня
НХЛ подвела итоги игрового дня.
Обновлено в 02:35
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Музыка
Мариинский театр привезет в «Зарядье» оперу «Парсифаль»
"Парсифалем" Мариинский театр продолжит оперный цикл на сцене "Зарядья".
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
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Шоу-бизнес
Драмы больше нет: как Полина Гагарина похудела на 40 килограммов и нашла любовь
В начале карьеры артистка резко сменила имидж, похудев на 40 килограмм, и превратилась из упитанной брюнетки в стройную блондинку.
Обновлено в 02:00
Кино
Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию
В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин поздравил с праздником сотрудников Росгвардии
Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Политика
Европарламент принял директиву об авторском праве в интернете
Европейский парламент принял директиву об авторском праве, которая должна обязать интернет-платформы фильтровать контент, размещенный в интернете, в соответствии с авторским правом, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Череп человека нашли в подвале театра в Москве
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено вчера в 06:45
Здоровье
Врачи бегут из роддома в Башкортостане из-за низких зарплат
По словам главы акушерского отделения Елены Рахматуллиной, из роддома уволилось 14 врачей, пять акушер-гинекологов и два неонатолога.
Обновлено в 02:37
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Космос
Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света
Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Происшествия
На Кубани врачи спасли женщину, лицо которой разрезала цепь бензопилы
Хирурги Новороссийска спасли женщину, которой отлетевшая цепь бензопилы разрезала лицо пополам.
Обновлено в 02:43
Общество
У россиян появятся цифровые профили
С помощью цифровых профилей россияне смогут в онлайн-режиме через смартфон и компьютер управлять своими персональными данными, быстро получать госуслуги и даже кредиты.
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