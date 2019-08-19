Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Ротором»ProstoProSport 10:11
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Ткачук заключил контракт с одним из лидеров ФНЛ волгоградским «Ротором».
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Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Сын и муж утонули на глазах у француженки в Испании
Жуткая трагедия произошла в городе Жирона в Испании. Там на глазах у женщины погибли ее четырехлетний сын и 29-летний супруг.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку
Более 200 волонтеров, сотрудников полиции, военнослужащих и местных жителей всю ночь искали пятилетнюю девочку, пропавшую днем в воскресенье в лесу в Нижегородской области, поиски продолжаются, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.
Обновлено в 02:22
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Здоровье
Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
В четырнадцати американских штатах зафиксировано почти 94 случая неизвестного заболевания, причиной которого могло стать употребление электронных сигарет.
Обновлено в 09:50
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Политика
В России призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины недовольны отсутствием торговли с Крымом, поэтому Киеву следует снять продуктовую блокаду с полуострова.
Обновлено в 04:51
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Польша оценила идею передислокации войск США из Германии
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Культура
День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Экономика
Мясо занимает треть расходов россиян на еду
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (2-й тайм)
Шестой тур чемпионата России по футболу закроется главным дерби страны «Спартак»–ЦСКА.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57
Здоровье
В Волгограде обсудят задачи по развитию онкологической службы региона
Глава региона посетит стройплощадку клинико-диагностического центра с поликлиникой на 700 мест, ознакомится с работой эндоскопического, радиотерапевтического отделений, подразделения ультразвуковой диагностики, оценит ход работ по капитальному ремонту отделения реанимации диспансера и проведет совещание по развитию региональной онкослужбы.
Обновлено в 00:49