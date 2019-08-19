Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» перешел в «Ротор»Нева Спорт 08:47

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Ткачук стал футболистом волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что 30-летний игрок будет выступать в «Роторе» под 31-м номером.
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Экс-полузащитник «Зенита» перешёл в «Ротор»

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