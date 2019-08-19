Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» перешел в «Ротор»Нева Спорт 08:47
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Ткачук стал футболистом волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что 30-летний игрок будет выступать в «Роторе» под 31-м номером.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Происшествия
В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 09:39
Экономика
Эксперты ВШЭ назвали возможные сроки нового кризиса в России
Возможное обострение торговой войны между США и Китаем способно привести к замедлению темпов роста крупнейших экономик мира, что неизбежно отразится на России, отмечают эксперты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах
Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Госдума вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов в октябре
Депутаты Государственной думы решили всесторонне изучить работу новостных агрегаторов и уже в октябре вернуться к обсуждению данного вопроса.
Обновлено в 07:26
Экономика
Fitch Ratings повысило рейтинги шести российских регионов
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах для двух городов и четырех российских регионов.
Обновлено в 09:12
Транспорт
Новый аэропорт в Саратове принял первый самолет
Сегодня, 18 августа, новый международный аэропорт «Гагарин» в Саратове принял первый самолет.
Обновлено вчера в 07:42
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Политика
Трамп: США не планируют продлевать лицензию для Huawei
В числе прочих вопросов, затронутых в ходе пресс-конференции, американский лидер коснулся вопроса продления лицензии для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов
Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.
Обновлено в 07:45
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Экономика
Минприроды предлагает ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды направило в правительство письмо с предложением ввести в России утилизацию 100% товаров и упаковки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.
Обновлено в 03:46
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В России ужесточат правила продажи военной формы
В Минобороны РФ готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за несанкционированную продажу и ношение армейского обмундирования и знаков различия.
Обновлено в 02:26
Экономика
«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией
Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
Обновлено в 06:59
Происшествия
МВД начало проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха»
Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие".
Обновлено в 06:54
Политика
Иран не заинтересован в переговорах с США, заявил Зариф
Тегеран не заинтересован в переговорах с США, для которых должны быть основания, отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится с визитом в Финляндии.
Обновлено в 08:29