Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс вчера в 15:50

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс в эфире передачи Boleiragem на бразильском телевидении объявил о завершении карьеры. Объявив об этом, 36-летний хавбек не смог сдержать слез. Последним клубом Алекса был "Интернасьонал".
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Экс-игрок «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры

Чемпионат03:18

Экс-футболист «Спартака» Алекс завершил карьеру

Евро-футбол.ру03:43

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

Sports.ru00:46

Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру

Матч ТВ01:36

Алекс завершил карьеру. Каким мы его запомним

Спорт-Экспресс03:30

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры. Бразилец не выходил на поле два года

Sport24.ruвчера в 19:12

Экс-хавбек «Спартака» Алекс завершил карьеру

Бомбардир.рувчера в 16:15
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Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Названы знаки Зодиака, которых ждет успех в 2019 году

Китайский гороскоп на 2019 году рассказал, что больше всего повезет Близнецам, у них уже в июле сбудутся самые заветные желания.
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии

Обновлено в 09:41
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Политика

Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт

Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Новой Зеландии вновь открыты мечети, где произошла стрельба

Мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, атакованные террористом 15 марта, вновь открыты для посещения, 23 марта сообщает пресс-служба полиции Новой Зеландии.
Обновлено в 03:41
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ РФ попали на видео

После катастрофы под Петрозаводском в 2011 году было решено полностью вывести Ту-134 из эксплуатации на регулярных рейсах.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ

«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Политика

Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено в 10:10
Культура

Музеи США просят Россию о сотрудничестве

Американские музеи постоянно просят о сотрудничестве с Россией, однако законодательство не позволяет этого сделать.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Авто

«Катана» получила своего «Самурая»

В России «Самурай» тоже появится, но, скорее всего, ближе к осени.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
Обновлено в 09:09
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 14:02
Спорт

Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом

Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика

Астану официально переименовали в Нур-Султан

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию Казахстана с целью переименования столицы Астаны в город Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 04:05
Политика

МИД РФ предупредил о протестах «желтых жилетов» во Франции 23 марта

В ряде французских городов 23 марта планируется очередная акция «желтых жилетов», сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов

Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии

Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
Обновлено в 05:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать Крооса

Хавбеком интересуется "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 03:41
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Рейс из Москвы в Петербург задержали из-за VIP-клиента

Обновлено в 05:22
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
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