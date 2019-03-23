Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс вчера в 15:50

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс в эфире передачи Boleiragem на бразильском телевидении объявил о завершении карьеры. Объявив об этом, 36-летний хавбек не смог сдержать слез. Последним клубом Алекса был "Интернасьонал".
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Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

Sports.ru00:46

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

Вести.Ruвчера в 21:03

Экс-хавбек «Спартака» Алекс завершил карьеру

Бомбардир.рувчера в 16:15

Экс-игрок «Спартака» Алекс завершил карьеру футболиста

Евро-футбол.рувчера в 16:52

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспрессвчера в 15:50

Экс-полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьеры. Бразилец не выходил на поле два года

Sport24.ruвчера в 19:12
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Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
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МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
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Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.
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