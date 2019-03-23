Футбол
Бывший полузащитник «Спартака» Алекс объявил о завершении карьерыСпорт-Экспресс вчера в 15:50
Бывший полузащитник "Спартака" Алекс в эфире передачи Boleiragem на бразильском телевидении объявил о завершении карьеры. Объявив об этом, 36-летний хавбек не смог сдержать слез. Последним клубом Алекса был "Интернасьонал".
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Культура
Анонсирован финал сериала «Сверхъестественное»
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Трое мужчин погибли на пожаре в Тайшетском районе
Трое мужчин погибли на пожаре в доме на улице Сибирской в поселке Юрты сегодня, 23 марта, утром.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Макрон решил вывести на улицы армию
Армия появится на улицах французских городов впервые после отмены режима ЧП, введенного после терактов 2015 года.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Метеорологи всего мира отмечают профессиональный праздник
Что касается России, то у нас тоже 23 марта отмечается День работников гидрометеорологической службы (ГМС ).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты
Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card
В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Спорт
Турсынбаева прыгнула четверной и выиграла серебро чемпионата мира
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева прыгнула четверной сальхов при исполнении произвольной программы на на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Гороскоп на 23 марта: Девам не стоит себя накручивать, у Рыб трудности
Сегодня не стоит себя накручивать Девам, все намного проще, чем, кажется.
Обновлено вчера в 11:27
Транспорт
На Сокольнической линии метро появились новые поезда «Москва 2019»
Обновлено вчера в 07:45
Наука
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
Обновлено вчера в 00:36
Общество
В Коми умер пенсионер, пожертвовавший детдому все свои сбережения
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову
Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол
Keen Gaming сыграет с Team Secret в нижней сетке DreamLeague Season 11
В полуфинале «виннеров» Keen Gaming уступила Fnatic со счетом 0:2 и упала в нижнюю сетку плей-офф DreamLeague Season 11.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено 21 марта в 04:55
Происшествия
В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона
Выяснилось, что причиной смерти женщины стала остановка сердца. В ее организме алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
НАТО обучит украинских военнослужащих по своим стандартам
Во Львовской области инструкторы семи стран НАТО планируют обучать украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Культура
Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено вчера в 14:44
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58