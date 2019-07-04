Футбол

Бывший полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛREGNUM 05:47

Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato. По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов.
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«Зенит» может купить хавбека «Милана» Хосе Маури

Нева Спорт03:46

Источник: бывший полузащитник «Милана» может перейти в «Локомотив» или «Зенит»

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Экс-игрок «Милана» может переехать в Россию

Газета.Ru04:57

Экс-игрок «Милана» может перейти в российский клуб

Евро-футбол.ру03:27

Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Матч ТВ03:26

Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Sportbox.RU03:26

В Италии сообщили об интересе «Локомотива» и «Зенита» к экс-игроку «Милана»

Sport24.ru02:34
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Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок

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В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
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Президент России Владимир Путин 4 июля посетит Италию и Ватикан, где встретится с папой римским Франциском, рассказал журналистам в среду помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков.
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Итальянский футболист аргентинского происхождения, полузащитник клуба «Милан».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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