Футбол
Бывший полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛREGNUM 05:47
Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato. По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов.
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«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
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Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Электронные помощники удостоились рекордной оценки за всю историю тестов (ранее лучший результат принадлежал кроссоверу Citroen C5 Aircross, набравшему 82% по этому показателю).
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
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Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников
Четыре года назад произошла шокировавшая поклонников смена имиджа, когда Распутина вместо броских нарядов начала носить элегантные платья и костюмы, пишет «Газета.ру».
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Футбол
Вышел трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Фильм в жанрах драма и биография расскажет о периоде жизни Яшина после чемпионата мира 1962 года в Чили, на котором в проигрыше сборной СССР обвинили голкипера «Динамо».
Обновлено в 07:03
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Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
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Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок
Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Наука
В России испытали прототип беспилотника на солнечных батареях
В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) испытан прототип аппарата, который сможет находиться в воздухе несколько недель без посадки.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 06:12
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Владимир Путин встретится с папой Франциском в третий раз
Президент России Владимир Путин 4 июля посетит Италию и Ватикан, где встретится с папой римским Франциском, рассказал журналистам в среду помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий
Действующий документ содержит 456 профессий, запрещенных для женщин, в текущей редакции проекта нового документа - сто производств, работ и должностей, где ограничивается применение труда женщин.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
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Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
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Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
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Сколько россияне потратили на покупку новых машин
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома
Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
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Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Как сообщили в компании, инцидент произошел в ночь на 1 июля при посадке на рейс DP147 Москва — Анапа. Опоздавших пассажиров было двое.
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Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в истории
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Эксперты сообщили об эпидемиологической обстановке в Иркутской области
По данным экспертов, ведомство приняло все необходимые меры для недопущения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки, и возникновения эпидемических очагов.
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