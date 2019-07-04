Футбол
Бывший полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛREGNUM 05:47
Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Calciomercato. По информации издания, Маури попал в сферу интересов российских клубов.
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В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
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К участию в строительстве морской части газопровода дополнительно привлекут иностранные суда различного назначения.
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Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
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Экономика
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Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Наука
На заснеженном острове нашли озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс в Южном океане ученые обнаружили озеро жидкой лавы.
Обновлено в 08:18
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
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Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100
Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 08:36
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Происшествия
На Кубани трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП
В больницы были доставлены двое пассажиров Mercedes, среди которых находится 12-летний ребенок.
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Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Политика
Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области
Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.
Обновлено в 04:56
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
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Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Происшествия
При падении дерева на востоке Москвы погиб ребенок
В Гольяновском проезде на востоке Москвы (относится к Центральному административному округу) дерево упало на игравшего на детской площадке ребенка.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Футбол
Президент ФК «Ростов» ответил «Чайке» на оскорбление болельщиков клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление после того, как депутат областной думы, президент ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал болельщиков ростовского клуба больными, сообщается на сайте команды.
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Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Общество
Сибирской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии в Playboy
Чиновнице из Тюмени пришлось уволиться из-за участия в конкурсе журнала Playboy «Девушка года — 2019».
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Россия выразила протест Японии после G20
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Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Крутого выросла невероятной красавицей
Продюсер поделился редким фото с 16-летней Сашей. Игорь Крутой и его жена Ольга раньше регулярно выводили в свет свою младшую дочь Сашу.
Обновлено в 07:00
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Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
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Баскетбол
Сборная Великобритании — первый полуфиналист женского чемпионата Европы
Женская сборная Великобритании добыла победу над командой Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 62:59.
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