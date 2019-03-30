Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА перешел в БАТЭМатч ТВ 06:16
Российский полузащитник Амир Натхо перешел в белорусский БАТЭ. Как сообщает официальный сайт клуба, игрок включен в официальную заявку команды на чемпионат страны.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Обновлено в 06:30
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Павел Гриб прекратил голодовку в СИЗО
25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта
Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Виновный в смертельном ДТП чеченец арестован
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Нальчике загорелась кондитерская фабрика
Здание кондитерской фабрики на площади 1,2 тысячи квадратных метров горит в Нальчике, никто не пострадал, в тушении участвуют 38 человек и восемь единиц техники, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 11:01
Футбол
Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Первое обновление улучшило камеру Huawei P30 Pro
Компания Huawei выпустила первое обновление для флагманского камерофона Huawei P30 Pro, который вышел всего пару дней назад.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Политика
Сербия объяснила нежелание признавать Крым российским
Сербия пока не может официально признать Крым частью России, поскольку это станет аргументом против возвращения Косово.
Обновлено в 02:32
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Леганес» уверенно переиграл «Хетафе»
«Леганес» переиграл «Хетафе» со счетом 2:0 в матче 29-го тура Ла Лиги. Гости доминировали на протяжении всего поединка.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Минобороны Украины объявило о вторжении России на президентские выборы
Россия вторгнется в Украину, чтобы сорвать президентские выборы, заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак в эфире канала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Геленджике во время соревнований разбился автогонщик
В Геленджике произошел трагический случай: спортивный внедорожник перевернулся во время автогонки, его водитель погиб, а штурман находится в тяжелом состоянии, сообщается в соцсетях.
Обновлено в 10:46
Политика
Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
36-летняя Анна Седокова подтвердила роман с 24-летним хоккеистом
Осенью 2018 года появились слухи, что у трижды разведенной Анны Седоковой роман с 24-летним хоккеистом — игроком московского хоккейного клуба «Динамо» Андреем Мироновым.
Обновлено в 00:27
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон
Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.
Обновлено в 10:17
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В российском городе погибла замученная синяя собака
Обновлено в 10:48
Политика
Венгрия захотела получать газ в обход Украины
Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 07:42
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Снежная лавина заблокировала дорогу к трем селам в горах Дагестана
Дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована из-за схода снежной лавины, пострадавших нет.
Обновлено в 10:46