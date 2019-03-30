Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА перешел в БАТЭМатч ТВ 06:16

Российский полузащитник Амир Натхо перешел в белорусский БАТЭ. Как сообщает официальный сайт клуба, игрок включен в официальную заявку команды на чемпионат страны.

Бывший полузащитник «Локомотива» и ЦСКА перешел в БАТЭ

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